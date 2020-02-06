Van şehidinin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü - Son Dakika
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Van şehidinin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü

6 saat önce

Zeki GÜNAL / VAN'da çığ altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat'ın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü.

Van şehidinin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü, System.String[]

Zeki GÜNAL/ VAN'da çığ altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat'ın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü. Şehadet haberi gelen evin önünde taziye çadırı kurulurken, şehidin babası Adnan Erat taziyeleri kabul etti.

Van'da çığ düşen alanda kalanları arama kurtarma çalışmaları yapılırken, ikinci bir çığ düşmüş ve 38 kişi hayatını kaybetmişti. İkinci çığda şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat'ın şehadet haberi Kağıthane, Çağlayan'da bulunan baba ocağına ulaştı. Şehit evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Evin önünde taziye çadırı kurulurken, Kuran-ı Kerim okundu. Şehidin acılı babası Adnan Erat taziyeleri kabul etti.


Kağıthane, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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