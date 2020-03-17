VAN Şehit askerlerin aileleri, çığ bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

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VAN Şehit askerlerin aileleri, çığ bölgesini ziyaret etti
6 saat önce
VAN Şehit askerlerin aileleri, çığ bölgesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:07 Kaynak: DHA
VAN Şehit askerlerin aileleri, çığ bölgesini ziyaret etti
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