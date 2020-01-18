Van şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak memleketine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak memleketine uğurlandı - Son Dakika

Van şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak memleketine uğurlandı

6 saat önce

VAN Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak memleketine uğurlandı.

VAN Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak memleketine uğurlandı

Van şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak memleketine uğurlandı

Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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