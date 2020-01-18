Van şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak memleketine uğurlandı - Son Dakika

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Van şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak memleketine uğurlandı
6 saat önce
VAN Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak memleketine uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
VAN Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak memleketine uğurlandı
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