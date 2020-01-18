Van şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak memleketine uğurlandı-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak memleketine uğurlandı-ek - Son Dakika

Van şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak memleketine uğurlandı-ek

7 saat önce

VAN Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak memleketine uğurlandı-EK.

VAN Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak memleketine uğurlandı-EK

Van şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak memleketine uğurlandı-ek

Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
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