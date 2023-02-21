Van semalarında mercek bulutu görüldü - Son Dakika
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Van semalarında mercek bulutu görüldü

21.02.2023 00:25

Van semalarında mercek bulutu görüldüVAN Van'ın semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı.

Van semalarında mercek bulutu görüldü

VAN Van'ın semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı.

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.

Kaynak: İHA
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Van semalarında mercek bulutu görüldü, birçok kişi depremin habercisi olarak yorumladı Van semalarında mercek bulutu görüldü, birçok kişi depremin habercisi olarak yorumladı Deprem bölgesine yardım için gitti acı haberi geldi Deprem bölgesine yardım için gitti acı haberi geldi

Edremit, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van semalarında mercek bulutu görüldü - Son Dakika

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