Van semalarında oluşan hale güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika

Van'da sabah saatlerinde Ramazan Bayramı günü semalarda güneş etrafında oluşan hale güzel görüntü oluşturdu.
Van'da Ramazan Bayramı günü sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardında semada güneşin etrafında oluşan hale güzel görüntüler oluşturdu.
Güneşin etrafında gökkuşağı tonlarında oluşan halkanın, güneşten gelen ışınların buz kristallerine çarptıktan sonra kırılarak yansımasından kaynaklandığı biliniyor. Yaşanan doğal olayının bayram güne denk gelmesi Ramazan Bayramı'na ayrı bir güzellik kattı.
Kaynak: AA
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