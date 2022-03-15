'Van Shopping Fest' başladı (2) - Son Dakika

KARLI HAVADA FESTİVAL COŞKUSU

Van'da bugün startı verilen 'Shopping Fest' etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde yerel sanatçılar tarafından konser verildi. Eksi 6 derecede, kar yağışı altında düzenlenen programda sahne alan yerel sanatçılar Ferhat Tok ve Elif Abalı, seslendirdikleri Türkçe ve Kürtçe şarkılarla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Sağanak kara rağmen halaylar çeken vatandaşlar, konseri düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 'Shopping Fest' 15- 29 Mart'ta düzenlenecek farklı etkinliklerle devam edecek.