Van Shopping Fest Başlıyor
32 dakika önce
Van'da 15-29 Mart tarihinde beşincisi düzenlenecek olan 'Van Shopping Fest' için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Van
'da 15-29 Mart tarihinde beşincisi düzenlenecek olan 'Van Shopping Fest' için tüm hazırlıklar tamamlandı. Van Valiliği
himayesinde Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu
Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Van Shopping Fest' için her türlü çalışma en ince ayrıntısına kadar tamamlandı. Van ekonomisine ve turizmine büyük bir katma değer sağlaması hedeflenen 'Van Shopping Fest', 15 Mart 2019'da yürüyüş kortejiyle başlayacak. Ülkelerindeki nevruz tatilini geçirmek için Van'a gelecek turistler için bu yıl beşincisi yapılacak festival kapsamında birçok etkinlik de düzenlenecek.
Eski Müze Müdürlüğü binasının bulunduğu alanda 15-29 Mart tarihinde yapılacak festivale herkesin davetli olduğu bildirildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:44 Kaynak: İHA
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