Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi - Son Dakika

Türkiye'nin Van sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yapmak isteyen Afgan göçmenlere yönelik denetimler tüm hızıyla sürüyor. Van'da son olarak kapalı bir kasa kamyonda yakalanan 158 kaçak göçmeni taşıyan aracın sürücüsüne rekor ceza kesildi.

KAPALI KASA KAMYONA SIKIŞTILAR

Van'da polis ve jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürürken, yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonette de arama yapıldı. Aramada, kamyonun kasasında balık istifi Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı.

ŞOFÖRE 298 BİN 778 TL

Kaçak göçmenler, işlemleri için emniyete götürülürken, aracına el koyulup, 298 bin 778 TL ceza kesilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi.