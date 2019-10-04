Son Dakika Haberleri: Van SMMMO'dan kurumlar arası futbol turnuvası
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Van SMMMO'dan kurumlar arası futbol turnuvası

1 saat önce

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın ikincisi start aldı.

Van SMMMO'dan kurumlar arası futbol turnuvası, System.String[]

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın ikincisi start aldı.


Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından geçen yıl başlatılan ve bu yıl "Van Gölü Kirlenmesin, Van Balığı Ölmesin" sloganıyla gerçekleştirilen turnuva, 10 takımın katılımıyla başladı. Bu sene kurumların da dahil edildiği turnuva öncesi tüm takımlara başarılar dileyen Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, "VAN SMMMO olarak bu sene 2.'sini düzenlediğimiz futbol müsabakalarımızı bu dönem daha da genişletmiş olduk. Geçen dönem sadece meslektaşlarımız arasında yapılan turnuvaya bu sene Vergi Dairesini, SGK ve İş Kur'u da dahil ettik" dedi.


Amaçlarının kurumlar arası diyalogu geliştirmek olduğunu belirten Şahin, " Spor; barıştır, kardeşlik ve kaynaşmadır. Turnuvamızı bu sene bu amaçla gerçekleştirdik, diğer bir konu ise Van Gölü ve Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek istedik. Ondan sebep turnuvamızı 'Van Gölü Kirlenmesin, Van Balığı Ölmesin' sloganıyla yapıyoruz. Dünyanın en güzel gölü olan Van Gölü'nün kirlenmemesi adına bizde bir katkı sunmak istedik. Spor müsabakalarının iyi geçmesini temenni ediyorum. Umarım diğer kurumlarda bunu örnek alır ve ilimize dostluğu, barışı ve kaynaşmayı geliştirir. Şimdiden turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
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