Van sokak müziği yapan kava, kaymakam aslan'ın desteğiyle okula gidecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van sokak müziği yapan kava, kaymakam aslan'ın desteğiyle okula gidecek - Son Dakika

Van sokak müziği yapan kava, kaymakam aslan'ın desteğiyle okula gidecek

6 saat önce

VAN Sokak müziği yapan Kava, Kaymakam Aslan'ın desteğiyle okula gidecek.

VAN Sokak müziği yapan Kava, Kaymakam Aslan'ın desteğiyle okula gidecek

Van sokak müziği yapan kava, kaymakam aslan'ın desteğiyle okula gidecek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
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