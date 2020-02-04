Van sokak müziği yapan kava, kaymakam aslan'ın desteğiyle okula gidecek - Son Dakika

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Van sokak müziği yapan kava, kaymakam aslan'ın desteğiyle okula gidecek
6 saat önce
VAN Sokak müziği yapan Kava, Kaymakam Aslan'ın desteğiyle okula gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
VAN Sokak müziği yapan Kava, Kaymakam Aslan'ın desteğiyle okula gidecek
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