Son Dakika Haberleri: Van Spor FK, Hasan Şimşir'le yollarını ayırdı
Son Dakika Spor Van Spor FK, Hasan Şimşir'le yollarını ayırdı

Van Spor FK, Hasan Şimşir'le yollarını ayırdı

6 saat önce

Van Spor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Van Spor FK, Hasan Şimşir'le yollarını ayırdı, System.String[]

Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Van Spor Futbol Kulübü'nün başkanı Servet Yenitürk, Hasan Erkin Şimşir'le ortak karar sonucu yollarını ayırdıklarını belirtti. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yenitürk, takımın son haftalardaki kötü gidişatının toparlanamadığını dile getirerek, alt yapıdaki hocalarla önümüzdeki haftayı atlatacaklarını, daha sonra uygun bir teknik direktörün takımın başına getirileceğini kaydetti.


Deplasmanda Sakaryaspor'a karşı çok iyi oynadıklarını da dile getiren Servet Yenitürk, "Sahada futbolcularımıza saldırılar oldu. Alakasız bir şekilde iki sarı kartla kırmızı kart gören futbolcumuz oldu. Penaltı verildi. İçeride güvenlikçilerle birlikte sporcularımıza vurdular. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Bir daha böyle şey olmaz inşallah" dedi. - VAN

Futbol, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
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