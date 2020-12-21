Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor - Son Dakika

Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor

21.12.2020 11:33
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor, System.String[]

2. Lig temsilcisi Van Spor Futbol Kulübü'nün yükselen yıldızı Barış Gök, son haftalarda gösterdiği olumlu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2. Lig temsilcisi Van Spor Futbol Kulübü'nün yükselen yıldızı Barış Gök, son haftalarda gösterdiği olumlu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor FK'nin takım kaptanlarından Barış Gök ve takım arkadaşları, gösterdikleri başarılı performansla ligde ikinci sıraya yerleşti. Sol bek mevkiinde oynayan Gök, bu sene takımıyla şampiyonluğu hedefliyor. İHA muhabirine konuşan Van Spor FK oyuncusu Barış Gök, 2 buçuk yıldır bünyesinde bulunduğu takımın güzel başarılar elde ettiğini belirtti.

Morallerin iyi olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, "Galibiyet geldikçe moraller üst seviyede oluyor. Bizler de hedefleri bir bir geçmeye çalışıyoruz. 2 buçuk yıl önce Çankaya FK'den geldim. Geldiğim yılda 3. Lig'de şampiyonluk yaşadık. Akabinde 2. Lig'de devam ettim ve bu sene de takım kaptanlardan biri olarak ligde devam ediyoruz. Yönetim ve sporcularla güzel bir birliktelik var. Bende bu birlikteliğe katkıda bulunmak için elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum" dedi.

Hedeflerinin şampiyonluk yaşayıp üst lige çıkmak olduğunu dile getiren Gök, üst liglerde başarıyla devam etmenin kendileri için iyi olacağını kaydetti.

Serhat Gülpınar: "İyi bir oyuncu grubuna sahibiz"

Takımın son haftalardaki başarısı hakkında bilgi veren Van spor FK Teknik Direktörü Serhat Gülpınar ise, "Buraya geldiğimiz 5'inci haftada takımımızın 1 galibiyeti, 2 beraberliği ve 1 de mağlubiyeti vardı. 5 puanla takımı devraldık. Şu an ise kendi grubumuzda ikinci sıradayız ve çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu başarının mimarı da açıkçası onlardır. Oyuncuların birbirleriyle uyumu, birbirileriyle olan ve saha dışı ilişkileri takımın başarısını etkileyen en önemli etkenlerdir. İyi bir gidişatımız var. Son 4 haftamız kaldı. Bu haftaları da iyi bir şekilde geçip, en iyi puanla tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Barış, Süper Ligde oynayabilecek oyuncularımızdandır"

Barış Gök ve onun gibi oyuncuların Süper Lig'de oynayabilecek kapasitede olduklarına işaret eden Gülpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış ve onun gibi birkaç tane bu liglerin üzerinde olan oyuncularımız var. Ancak maalesef gün yüzüne çıkamamış oyunculardır. İnşallah bu takımın elde edeceği başarılarla da Barış ve diğer oyuncularımız da en kötü PTT ligi, Süper Lig oynayabilecek oyunculardır. Sağlayacağımız başarılarla bu oyuncuları seneye, ondan sonraki sene de üst liglerde rahatça görebileceğiz. Hem karakter hem de oyunculuk anlamında Barış gibi birçok oyuncumuz var. İnşallah bu söylediklerim gelecekte gün yüzüne çıkacaktır." - VAN

Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor
Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor

Spor Toto Süper Lig, Gülpınar, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı
Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor         
11:30
Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti         
11:04
Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım         
10:53
Son Dakika! Dünya Bankası KOBİ'ler için 300 milyon dolar finansman sağladı Son Dakika! Dünya Bankası KOBİ'ler için 300 milyon dolar finansman sağladı         
10:42
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu         
10:33
ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı         
10:28
Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı         
10:18
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı         
08:50
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 11:44:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Spor FK'nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei