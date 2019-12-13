Van Spor FK'ye taraftarların kötü tezahüratından dolayı 12 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor Van Spor FK'ye taraftarların kötü tezahüratından dolayı 12 bin lira ceza - Son Dakika Spor

Van Spor FK'ye taraftarların kötü tezahüratından dolayı 12 bin lira ceza

6 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK'ye taraftarlarının kötü tezahürat nedeniyle 12 bin lira para cezası verdi.

Van Spor FK'ye taraftarların kötü tezahüratından dolayı 12 bin lira ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK'ye taraftarlarının kötü tezahürat nedeniyle 12 bin lira para cezası verdi.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor FK, geçtiğimiz Pazar günü evinde konuk ettiği Tuzlaspor AŞ. ile oynadığı müsabakada ya taraftarlarının kötü tezahüratlarını değerlendiren PFDK, ev sahibi ekibe ceza verdi. Kurul, yaptığı toplantıda 8 Aralık 2019 tarihinde oynanan Vanspor Futbol Kulübü-Tuzlaspor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - VAN

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi! Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak

Son Dakika Haberleri
23:32 Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor
23:27 Fenerbahçeli futbolcu Allahyar'ın son hali şaşırttı - Son Dakika Spor
22:56 Maçın ardından - Son Dakika Spor
22:54 Antalyaspor - Son Dakika Spor
22:48 Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası - Son Dakika Spor
22:47 Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika Spor
21:37 Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 23:36:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Spor FK'ye taraftarların kötü tezahüratından dolayı 12 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]