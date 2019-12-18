Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için...

"MİLYON DOLARLARIMIZIN DIŞARIYA GİTMEMESİ İÇİN ALTYAPININ DAHA DA DEĞER GÖRMESİ LAZIM"

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Netflix Türkiye: RTÜK, bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadı