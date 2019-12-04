Van Spor Futbol Kulübü maçının ardından

Taner Taşkın Van'daki maç için ciddi umudumuz var

Erkan Çoker 2'nci maçtaki tek endişemiz hava şartları

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Kasımpaşa sahasında Van Spor Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

2-1'lik skorun kendileri için kötü bir sonuç olmadığını ifade eden Taner Taşkın, '2 etaplı bir maç oynayacağız. Rakibimiz güçlü Kasımpaşa'ydı. Turu geçmek için mutlaka deplasmanda gol bulmamız gerektiğini oyuncularımıza söylemiştik. Bunu başardık. Öne geçtikten sonra iyi oynadık. Ancak beraberlikten sonra 15 dakikada Kasımpaşa üstünlüğü vardı ve sonrasında devreyi önde kapattılar. Yaptığımız hamlelerden sonra daha derli topu bir oyun oynadık. Verilmeyen iki penaltımız var. Oyunu çirkinleştirmeden başa baş mücadele ettik. Taraftarlara zevkli bir maç seyrettirdik. Kasımpaşalı yöneticiler, taraftarlar, oyuncular bizi burada çok iyi karşıladı. Dostluk kazandı diyebiliriz. Bizim için 2-1'lik skor kötü bir sonuç değil. Van'daki maçta ciddi bir umudumuz var. Rotasyonlu bir kadroyla maça çıktık. Görev verdiğimiz oyuncular da bugün iyi mücadele etti' şeklinde konuştu.

ERKAN ÇOKER VAN'DAKİ MAÇ ÖNCESİNDE TEK ENDİŞEMİZ HAVA ŞARTLARI

Mücadelenin daha farklı bir skorla bitebileceğini ifade eden antrenör Erkan Çoker ise 'Van Spor maçına çıkarken planlarımız vardı. Maçın başında bir konsantre eksikliği yaşadık. Golü yedikten sonra da coşkumuz arttı. Maç 2-1 bitti ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek 6, 7-1 gibi bir skor çıkabilirdi. Genç ve daha az oynama şansı bulan oyuncuları görevlendirdik. Onlar da bugün gösterdikleri performansla her zaman hazır olduklarını gösterdiler' ifadelerini kullandı.

'GEÇİŞ DÖNEMİNDE KAZANMAK ÖNEMLİYDİ'

Çok kolay pozisyona girdiklerini belirten Çoker, 'Geçiş dönemi olduğu için kazanmak önemliydi. Sahadaki oyunu değerlendirecek olursak, turu geçmek için şansımız yüksek. Çok kolay pozisyona girdik bugün. Van Spor'un son 2 maçını izledik, iyi analiz ettik. Van'daki maç öncesinde tek endişemiz hava şartları. Onun dışında bir endişemiz yok' ifadelerini kullandı.