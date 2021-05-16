Van Spor maçı taraftarlar tribüne girince 15 dakika geç başladı
16.05.2021 20:57
Misli.com 2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Sakaryaspor ile Silahtaroğlu Van Spor FK arasında oynanan rövanş mücadelesi, tribüne giren seyirciler nedeniyle geç başladı.
Misli.com 2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Sakaryaspor ile Silahtaroğlu Van Spor FK arasında oynanan rövanş mücadelesi, tribüne giren seyirciler nedeniyle geç başladı. Tribünlerin boşaltılmasının ardından maç 15 dakika sonra başladı. Sakaryaspor ile Van Spor FK arasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan 2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadelesi rövanş maçında taraftarlar kaçak yollarla tribüne girdi. Hakem tribünlerdeki taraftarlar nedeniyle maçı başlatmadı. Tribünlerin boşaltılmasının ardından maç 15 dakika gecikmeyle başlatılırken daha sonra tekrar tribüne giren taraftarlara polis müdahale etti. Yaşanan arbede sonrasında taraftarlar tribünden çıkartıldı.
- Sakarya
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