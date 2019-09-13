'Van Spor Store Mağazası' satışa başladı

Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Futbol Kulübü (Van Spor FK) tarafından kurulan store mağazası satışa başladı.



Van Spor FK, taraftarının yoğun isteği üzerine Artos İş Merkezinin ikinci katında store mağazası açtı. Yaklaşık bir haftadır satışa başlayan mağazada; lisanslı formalar, tişörtler, atkılar, baskılı kupa bardakları ve birçok çeşit hediyelik eşya satışa sunuluyor. Van Spor FK'nin maç biletlerinin de satışa sunulduğu mağazaya taraftar yoğun ilgi gösteriyor.



İHA muhabirine konuşan Van Spor FK Yönetim Kurulu Üyesi ve mağaza sorumlusu Mustafa Fikret Yöntem, Van Spor Store Mağazasına olan ilginin beklentilerinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Özelikle şehir dışındaki Vanlıların mağazaya büyük ilgi duyduğuna dikkat çeken Yöntem, "Mağazamıza insanların bir özlemle baktığını görüyoruz. İnsanların bu bakış açısı bizi çok mutlu ediyor. Mağazamızın tüm gelirleri Van Spora gidiyor. Diğer taraftan maç biletleri burada satılıyor. Vatandaşlar gelip buradan biletlerini alıyorlar. Vatandaşlar özlem duydukları için formaları gelip yerinde görüyorlar" dedi.



Van Spor FK gibi bir futbol takımının bir store mağazasının olmasının elzem olduğunu dile getiren Yöntem, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugüne kadar kimse böyle bir teşebbüste bulunmamıştı. 3 aylık yeni bir yönetim olarak bu işin sorumluluğunu alarak böyle bir işe giriştik. Geldiğimiz bu aşama beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Mağazamızda lisanslı formalarımız, tişörtlerimiz, araç için yastıklarımız, atkılarımız, baskılı kupa bardaklarımız ve çeşitli hediyeliklerimiz var." - VAN