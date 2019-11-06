Son Dakika Haberleri: Van Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Son Dakika Spor Van Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Van Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimiyle Van Spor Futbol Kulübü'nün rakibi belli oldu.

Van Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimiyle Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Futbol Kulübü'nün rakibi belli oldu.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Kamp Merkezi Orhan Saka Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp yöneticilerinin katıldığı kura çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon gibi büyük takımların da rakipleri belli oldu. Kurada, TFF 2. Lig ekibi Van Spor Futbol Kulübünün rakibi de Kasımpaşa oldu.


5. turda ilk karşılaşmaların 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacağı belirtildi. - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Futbol, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!
Mario Balotelli'den Galatasaraylı taraftarlara teşekkür! Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek! Real Madrid-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:21:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]