Van Spor, "üst ligler" hedefiyle Palandöken'de güç depoluyor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezona Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanarak güç depoluyor.

Teknik direktör Serkan Afacan, AA muhabirine, görevine yeni başladığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Başarılı olmak için takımın başına geçtiğini ifade eden Afacan, şöyle konuştu:

"Herkesin başarıyı istediğini biliyorum ve hedefe uygun adımlarla koşulları yerine getirip başarılı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her teknik adam, başarının tanımını bir üst lige çıkmak diye değerlendirir. Van Spor'un hedefi de bundan uzak olamaz ama bunun için önce koşulları yerine getirmek gerekiyor. Biz de yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizle buna odaklanmış durumdayız. Koşulları yerine getirmeden konuşmak futbol adına ahkam kesmek demek oluyor. Hedefe uygun bir takım kurarak hareket etmek istiyoruz. Van Spor'un hedefi de her zaman üst ligler olmalı."

"Van Spor'u layık olduğu yere çıkarırız"

Afacan, üst ligle çıkmayı başaracak kadroya sahip olduklarını belirterek, bunu başaracak güce sahip olduklarını dile getirdi.

Geçen seneden devam eden çok nitelikli oyuncularının bulunduğunu aktaran Afacan, şunları kaydetti:

"İnşallah iyi bir sezon geçirir ve Van Spor'u layık olduğu yere çıkarırız. Futbol organizasyon işi ve para harcanarak şampiyon olunacak anlamına gelmiyor, organizasyonu doğru yönetmek gerekiyor. Yönetim kurulumuzla doğru şeyler yapmak istiyoruz. Umut ediyorum ki hep birlikte başaracağız. Camia da çok büyük beklenti içinde. Başarının tanımı her zaman tarif edilemeyecek boyutta olmalı. Bunun için iyi bir kadro kurup koşulları da yerine getirmeliyiz."

Afacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle transferin kolay olmadığına işaret ederek, "Pandemi sürecince transferler kolay olmuyor. Projeye uygun futbolcuları bir araya getirmek istiyorsanız çok sağlıklı şekilde karar vermek gerekiyor. Bu süreç hızlı olmuyor ama biz de bunu böyle yapıyoruz. Bütün enerjimizi buna verdik, nitelikli oyuncuları aramıza katarak yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.