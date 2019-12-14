Van stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktı - Son Dakika

Van stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktı

6 saat önce

Stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktıVAN'da, polisin şüpheli bulduğu otomobil sürücüsünü durdurmasının ardından otomobilde yaptığı aramada, stepne lastiğine gizlenmiş, 7 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi.

Stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktı

VAN'da, polisin şüpheli bulduğu otomobil sürücüsünü durdurmasının ardından otomobilde yaptığı aramada, stepne lastiğine gizlenmiş, 7 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, dün Van- Bitlis Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir sürücünün aracında narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada; stepne lastiğine gizlenmiş 12 paket halinde 7 kilo 60 gram metamfetamin ile 2 paket halinde 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü K.S.A. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti YapmakUyuşturucu Madde Nakletmek suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Van stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktı

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı
Kars'ta yük treni ve otomobil çarpıştı: 3 kişi yaşamını yitirdi Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu

Son Dakika Haberleri
18:26 Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, 19. doha forumu'nda konuştu - 2 - Son Dakika
18:26 Muğla başkan gürün: maden işlenip satılmalı - Son Dakika
18:26 Amasya Üniversitesinde "Güneş enerjisi ile ilgili her şey" paneli yapıldı - Son Dakika
18:25 Arnavutköy'de şoke eden kasa hırsızlığı - Son Dakika
18:24 Şentop: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak... - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:28:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]