Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından örnek yardımlaşma - Son Dakika

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından örnek yardımlaşma

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından örnek yardımlaşma sergileyerek, 40 aileye gıda kolisi yardımında bulundular.

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından örnek yardımlaşma, System.String[]

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından örnek yardımlaşma sergileyerek, 40 aileye gıda kolisi yardımında bulundular. Yardım dağıtımı yapılan aileler içerisinde doğum günü olan 7 yaşında bir çocuğun doğum gününü kutladılar.


2 aydır evlerinden ve ailelerinden ayrı kalarak mesailerine devam eden Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu izolasyon grupları personelleri yardımlaşma organizasyonu hazırlayarak, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden'in desteği ile Van'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundular. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Covid-19 hastalığının ceza infaz kurumlarında görülmesini önlemek amacı ile Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve Kurum Müdürü Tamer Aslan'ın koordinasyonu ile Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelleri içerisinden seçilerek oluşturulan ve evlerinden, ailelerinde ayrı olarak Van'daki 2 yurtta kalarak mesailerine devam eden Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu izolasyon grupları, izolasyon sürecinde dahi mübarek Ramazan ayının önemini, birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu unutmayarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundular. Van Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği yapılarak, vakıf müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin adresleri alınarak, 40 aileye gıda yardımı kolisi hazırlandı. Van Tipi Ceza İnfaz Kurumu Vefa Sosyal Destek ekibinin özenli çalışmaları ile dağıtımını sağladılar. Mart ayından itibaren izolasyonda olan Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu personelleri ülkenin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor süreçte en önemli hususlardan birinin milli birlik ve beraberlik ile yardımlaşma olduğunun önemine vurgu yaptılar.


"7 yaşındaki Hamza'nın doğum gününü kutlandı"


Yardım dağıtımı yapılan aileler içerisinde 7 yaşında bir çocuğun doğum gününe tesadüf etmesi ile Ceza İnfaz Kurumu Vefa Sosyal Destek ekibi pasta ve hediyelerini alarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü Tamer Arslan'ın da katılımı ile küçük Hamza'nın doğum gününü kutladılar. Dayanışma ruhunun örneğinin sergilendiği günde Kurum Müdürü Tamer Arslan, 2 aydan fazla bir süredir izolasyonda bulunan fedakarca mesailerine devam eden kurum personeline ve Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine ihtiyaç sahibi aileleri düşünerek yürüttükleri yardımlaşma programı için teşekkür etti. Milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak için kurum olarak çalışmalarının devam edeceğini belirten Arslan, ziyaret ettikleri ailelerin ve tüm vatandaşlarımızın kurum çalışanları adına mübarek Ramazan bayramını kutladığını belirtti. - VAN

Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 05:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından örnek yardımlaşma - Son Dakika

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