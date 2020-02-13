Van tansiyon hastası polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van tansiyon hastası polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Van tansiyon hastası polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Tansiyon hastası polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldıVAN'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan, tansiyon ve diyabet hastası Perihan Baysungur (60), yolun kardan kapalı olması nedeniyle polis helikopteriyle şehir merkezindeki hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Tansiyon hastası polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan, tansiyon ve diyabet hastası Perihan Baysungur (60), yolun kardan kapalı olması nedeniyle polis helikopteriyle şehir merkezindeki hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Cevizlibelen Mahallesi'nde yaşayan Perihan Baysungur'un rahatsızlanması üzerine yakınları, yetkilileri arayarak yardım istedi. Ancak yolun, yoğun kar ve çığdan kapalı olması nedeniyle Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait helikopterle hastanın alınması kararlaştırıldı. Baysungur, yaşadığı Cevzlibelen Mahallesi'nden alınarak Van merkeze ulaştırıldı. Diyabet ve tansiyon hastası olan Baysungur'un tedavisi sürüyor.

Van tansiyon hastası polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

Bahçesaray, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
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