Van TB'de 'Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite Çalıştayı' yapıldı

Van Ticaret Borsası (VAN TB) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında imzalanan 'Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite Desteği' projesi kapsamında fizibilite sunum çalıştayı yapıldı.



Van Ticaret Borsasında Süt Toplama ve Soğutma Merkezi projesinin fizibilitesiyle ilgili sunum ve çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, çiftçilerin bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, sağlıklı toplanan sütle çiftçilerin de hak ettiği değeri bulacaklarını söyledi. Hedefin kamu ve özel sektör işbirliğiyle sütün tek elde güvenilir şekilde toplanıp, soğuk zincirin oluşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Süer, "Bugün burada sizlerle borsamızın 'Süt Toplama Merkezi' projesiyle ilgili çalışmaları paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. En temel besin maddelerimizden biri olan süt, çabuk bozulan yapısından dolayı üretimden tüketim aşamasına kadar doğru koşullarda muhafaza edilmelidir. Bundan 1,5 sene önce gerek yaptığımız saha çalışmaları, üreticilerle birebir görüşmeler ve üyelerimizden gelen talepler üzerine ilimizin adeta süt haritasını çıkarttık. Üreticilerimiz ne yazık ki sütünü hak ettiği değerde satamıyor. Sağlıksız koşullarda, kayıt dışı üretimde bölgemizin en önemli sorunlarından. Bu ve benzeri pek çok sebep proje fikrini gündeme getirdi. Ekip arkadaşlarım en uzak noktalara kadar giderek derin bir saha çalışması yaptılar. Elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcı. Amacımız, kamu ve özel sektör işbirliğiyle sütün tek elde güvenilir şekilde toplanıp, soğuk zincirin oluşmasıdır. Böylece çiftçinin emeği hak ettiği değeri bulacaktır" dedi.



Yapılan toplantının Van için hayırlara vesile olmasını dileyen Süer, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ekibine de desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



Çalıştay, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emrullah Savun, Kırsal Kalınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan, Van Ticaret Borası Süt Toplama Merkezi Projesi Koordinatörü Ziraat Mühendisi Okan Öntürk'ün yaptığı fizibilite sunumlarının ardından sona erdi. - VAN