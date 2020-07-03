VAN Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş Göçmenleri taşıyacağımızı bilmiyordum-ARŞİV - Son Dakika

VAN Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş Göçmenleri taşıyacağımızı bilmiyordum-ARŞİV

Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş: Göçmenleri taşıyacağımızı bilmiyordumVAN Gölü'nde 6 gün önce yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan tekneden yüzerek kurtulan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Medeni Akbaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş: Göçmenleri taşıyacağımızı bilmiyordum

Halil Altıntop, Bayer Münih'in U16 takımının yardımcı antrenörü oldu
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

VAN Gölü'nde 6 gün önce yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan tekneden yüzerek kurtulan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Medeni Akbaş'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, kaçak göçmenleri taşıyacaklarını bilmediğini ve tekne battıktan sonra uzun süre suda kaldıklarını belirten Akbaş, 'Servet bana 'dayanamıyorum' dedi ve kendini suya bıraktı. Orada öldüğünü gördüm' dedi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine, içinde Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı. Jandarma Bot timlerinin göl üzerinde yaptığı aramalar devam ederken, şu ana kadar yabancı uyruklu 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

5 SAAT SUDA KALDIK

Teknede yüzerek kurtulan ve çıkarıldığı mahkemece 2 kişi ile birlikte tutuklanan Medeni Akbaş'ın mahkemedeki ifadesine DHA muhabiri ulaştı. İfadesinde tekne battıktan sonra yüzerek kurtulduğunu anlatan Akbaş, "27 Haziran akşamı amcamın oğlu Servet Akbaş beni arayarak 'akşama yolcu var' dedi. Ama bana kaçak göçmen olduğunu söylemedi. O günün akşamı saat 19.00'da babasına ait tekneye bindik. Servet bana Çarpanak Adası'na gidip yolcuları alacağını söyledi. O akşam saat 22.00'de adaya ulaştık. Adaya vardığımızda 50-60 kişilik grup tekneye bindi. Servet'e dedim ki; bunlar Türk değil mi? O da bana 'hayır' yanıtını verdi. Daha sonra Servet bana yolcuları Bitlis'in Reşadiye ilçesine götüreceğini söyledi. O akşam saat 22.00'den sonra gölde bir anda dalga başladı. Tekne bir anda alabora oldu. Fırtına çıktı. Bir şekilde tekneden çıkmaya başladım. Gece 23.00'ten ertesi günün sabahı saat 04.00'e kadar suda kaldık. Servet bana dayanamıyorum dedi ve kendini suya bıraktı. Orada öldüğünü gördüm. 28 Haziran 2020 tarihinde ikindi vaktine doğru yüzerek Çarpanak Adası'na çıktım. Adada bir süre baygınlık geçirdim. Bir saat sonra suya atladım. Akşam üzerine doğru karaya çıktım. Karada bir çiftlik vardı. Orada gençler vardı. Yardım istedim. Gençlerin telefonuyla eşimi arayarak gelin beni alın dedim. Kesinlikle kaçak göçmen taşıyacağımızı ve nereye götüreceğimizi bilmiyordum" dedi.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada jandarmadaki sorguları tamamlanan Altınsaç Mahalle Muhtarı Faysal Akbaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün mahkemeye çıkarılan 5 kişiden, aralarında Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 3 kişi tutuklanmış, 1savcılık, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

Van Gölü, Jandarma, Gevaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş Göçmenleri taşıyacağımızı bilmiyordum-ARŞİV - Son Dakika

Son Dakika

17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 14:15 Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 12:06 Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili ümitleri azaltan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
21:12
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 22:50:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VAN Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş Göçmenleri taşıyacağımızı bilmiyordum-ARŞİV - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]