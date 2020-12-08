Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi imza töreni - Son Dakika

Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi imza töreni

08.12.2020 00:58
Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi imza töreni, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında, Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında, Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan Tekstil ve Hazır Giyim OSB'nin ihtiyaç duyacağı ortak kullanıma yönelik sosyal alanların inşa edilmesini sağlanıyor. Toplam bütçesi 4 milyon 444 bin 445 TL olan ve Van OSB Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu projenin 4 milyon TL'lik kısmı hibe olarak sağlanacak. Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB sınırları içerisindeki 22 bin 775 metrekare alanda çevre düzenlemesi için; ihata duvarı, güvenlik, ağaçlandırma, sulama ve aydınlatma altyapısı yapılması amacıyla ihtiyaç duyulacak ortak kullanıma yönelik 3 bin metrekare kapalı alanda sosyal tesislerin inşa edilmesi ve yönetim organizasyonunun oluşturulması hedefleniyor. 2018 Yılı CMDP kapsamında desteklenen Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Altyapı Projesi bünyesinde 42 adet parselin tekstil yatırımcılarına tahsis edilmesi planlanıyor. Hayata geçirilecek projeyle; restoran, kafeterya, banka şubesi, kargo, postane, market binası, dini tesis alanı vb. tesisler, kreş ve çocuk gündüz bakım evini kapsayan sosyal alanlar kurulacak. Böylelikle Tekstil ve Hazır Giyim OSB ve Van OSB, yatırımcılar açısından daha cazip ve tercih edilebilir bir yatırım alanına dönüşecek. Projeyle meslek sahibi olmayan çocuklu kadınlara meslek edindirme ve istihdam imkanı sağlanması hedeflenirken, Van ilinde kadınların istihdamına önemli bir katkı sağlanacağı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yeni projelerle bölgenin ve ülkenin ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Kentin kalkınmasına, büyümesine katkı sunmak ve istihdam oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden OSB Başkanı Aslan, "Bölgede üretim yapmak ve bu üretimleri ihracat yoluyla girdi kazandırmayı amaçlıyoruz. Dezavantajlı ilimizin istihdam noktasına getirmeyi hedefliyoruz. Sanayi bölgesi ve diğer paydaşlar olarak da ilimizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sunmak istiyoruz. İller arası kalkınmışlık farklılıklarını gidermek, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet şansımızı arttırmak için mücadele ediyoruz. Bunun içinde altyapılarımızı güçlendirmek zorundayız" dedi.

Tekstil noktasında özellikle genç nüfusta işsizlik konusunda ciddi sıkıntı yaşayan Van'ın rahata kavuşması için çalışama yaptıklarını dile getiren Aslan, tekstil bölgesinin birinci etabının tamamladığını ikinci etaptaki çalışmalarının da hızla devam ettiğini kaydetti.

Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi hakkında bilgi veren DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise "Bilindiği üzere Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Tekstilkent birinci etabını inşa ettik. Geçtiğimiz yıl da hızlı bir şekilde tekstilkent ikinci etabının altyapısını hızlı bir şekilde tamamladık. Bu yıl ilkbaharda yapımına başlayacağımız bakanlığımız tarafından onaylanan üstyapı donatılarla ilgili projemizin imza törenini gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu yapıları 2021 yılı içerisinde tamamlayarak faaliyete sokmaktır" diye konuştu. - VAN

Hazır Giyim, İstihdam, OSB, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi imza töreni - Son Dakika Ekonomi


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