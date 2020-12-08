Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi imza töreni - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında hazırlanan Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, toplumların refahı, ülkelerin ve bölgelerin kalkınması ve büyümesinin üretime, sanayiye, teknolojik alanların gelişmesi ile mümkün olduğunu söyledi. Aslan, "Bizim gibi dezavantajlı, yaşam standartları düşük, işsizlik rakamlarının yüksek olduğu bölgelerin sanayiye, imalata, tarımsal üretime, turizme ve teknolojik yatırımlara büyük ihtiyaç vardır. Yoksulluğun ve yoksunluğun had safhada olan ilimizde ve bölgemizde, bu devasa sorunların üstesinde gelmenin en etkili yolu üretim, yatırım ve istihdam alanları oluşturmak ve var olan alanları modernize etmektir. Sanayimizin, üretim alanlarımızı ve istihdam oluşturan bölgelerimizin alt yapılarını iyileştirmek, üretim alanlarında hizmet gören çalışanlarımızın, iş yapma kapasitelerini yükseltmek ve daha verimli hale getirmek için alanlar oluşturmamız gerekirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın eli ile OSB'mizin ve yeni oluşturduğumuz ikinci tekstil bölgemizdeki işçi ve işverenlerimizin daha verimli çalışmalarını sağlamak, konforlu ve rahat bir şekilde iş hayatlarını sürdürmek için günlük ihtiyaçlarını giderecekleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini sürdürecekleri alanlar oluşturmak, işçi, işverenlerimizin ve üretim yerlerimizin hizmetlerini ivedi ve zamanında yerine getirmek için idari kadroların mekanlarını oluşturmak ve tekstil bölgemizin en büyük iş gücünü oluşturan bayanlarımıza yönelik özellikle çocuklu çalışanlarımızın çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri kreş gibi eğitim ve bakım alanı oluşturmak için DAKA'mız tarafından ve bizlerle birlikte yeni bir yatırım alanı oluşturmak için imzaları attık. İnşallah en kısa sürede proje ve ihale süreçleri tamamlanarak inşaat sezonu ile birlikte yapım işlemine başlanacaktır. Tamamlandığında OSB'mize, ilimize, bölgemize büyük katkıları olacaktır. Bu tamamlayıcı projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Kalkınma Ajansı Genel Müdürümüze, Valimize, DAKA Genel Sekreterimize ve tüm kadrolarına ve OSB Müteşebbis Heyetine ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ederiz. Üreticimize, işverenimize, emekçimize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi. - VAN