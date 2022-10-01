Van Ticaret Borsası Başkanı Süer 93 oyla yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Van Ticaret Borsası Başkanı Süer 93 oyla yeniden başkan seçildi

01.10.2022 20:10
Van Ticaret Borsası Başkanı Süer 93 oyla yeniden başkan seçildi

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, bugün yapılan seçimler sonucu yeniden başkanlığa seçildi.

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, bugün yapılan seçimler sonucu yeniden başkanlığa seçildi.

Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, borsa üyeleri, kurumun binasında gerçekleştirilen seçimde sandık başına gitti.

Mevcut başkan Nayif Süer ile Enver Memduhoğlu'nun aday olduğu seçimlerde 93 oy alan Süer, yeniden başkanlığa seçildi.

Diğer aday Memduhoğlu ise 46 oy aldı.

Süer, seçime ilgi gösteren tüm üyelere teşekkür ederek, bundan sonra da kentin gelişmesine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Ticaret Borsası Başkanı Süer 93 oyla yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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