Süer, seçime ilgi gösteren tüm üyelere teşekkür ederek, bundan sonra da kentin gelişmesine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van Ticaret Borsası Başkanı Süer 93 oyla yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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