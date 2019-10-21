Van Ticaret Borsası, Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına damga vurdu

Van Ticaret Borsası heyeti, 16-20 Ekim tarihlerinde Erzurum'da gerçekleşen Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına katıldı.



Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, göreve geldiği günden bu yana Van'ın değerlerini, yerel lezzetlerini ve el sanatlarını her platformda tanıttıklarını ve olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi. Başkan Süer, "Şahsım ve yönetimim bu tarz organizasyonları çok önemsiyoruz, mümkün oldukça katılıyoruz, katılmaya da devam edeceğiz. Bu bilinçle Erzurum fuarına katılım sağladık. Amacımız Van'ın kültürünü, yöresel lezzetlerini ülkemize tanıtmaktır. Erzurum'da büyük bir ilgiyle karşılandık. En hareketli ve dikkat çekici standımızla fuarın gözdesi olduk. Ziyaretçilerimiz, borsa standımıza yoğun teveccüh gösterdiler. Ziyaretçilerimize eşi benzeri olmayan otlu peynir, bölgemizin natürel florasından elde edilen bal ve Çatak cevizi ikram edip kök boyadan yapılan dokumalarımızı tanıttık. İkili görüşmeler çerçevesinde İran Başkonsolosu Dr. Sajad Sontanzadeh ile Van'da konsolosluk açılması yönünde yaptığım görüşme çok verimli ve olumlu geçti. Fuarların en güzel yanlarından biri de paydaşlarımız, kurum amirleri ile bir araya gelip istişare fırsatı vermesi. Bu anlamda birçok görüşmede bulunduk. 5 gün boyunca sıcak ev sahipliği ile yanımızda olan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral başta olmak üzere tüm ziyaretçilerimize, Erzurum halkına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - VAN