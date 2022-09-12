Van Ticaret Borsası akreditasyon denetimlerini başarıyla tamamladı

Van Ticaret Borsası (VANTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Kurulu yenileme denetimlerini başarıyla tamamladı.

VANTB'den yapılan açıklamaya göre, akreditasyon sistemi denetimini başarıyla tamamlayan oda ve borsaların sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Akreditasyon Belgesi'nin alınmasına katkı sunan meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile ekibine teşekkür etti.

Kurum olarak kendilerini sürekli yenilediklerini ve hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarını kaydeden Süer, şunları aktardı:

"Borsamızın hizmet kalitesini daha yukarılara çıkarmak için çalışmalarımız artarak devam edecek ve bunu hep birlikte başaracağız. Bundan sonra da üyelerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına kendimizi sürekli yenilemeye ve hizmet çıtamızı yükseltmeye mecburuz. Üyelerimize sunduğumuz Avrupa standartlarındaki kaliteli hizmet anlayışımızı, 'TOBB Akreditasyon Sertifikası' ile bir kez daha tescillemiş olduk. Bu nedenle belgenin alınmasına katkı sunan meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."