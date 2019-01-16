Van Ticaret Borsasından Büyükşehir Belediyespora Tam Destek

Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk başkanlığındaki heyet, Van Ticaret Borsasını (VANTB) ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk başkanlığındaki heyet, Van Ticaret Borsasını (VANTB) ziyaret etti.



VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Van Büyükşehir Belediyespor dışarıya açılan yüzümüz ve kentimizin gururudur. Onu eski günlerine kavuşturmak için hepimizin kenetlenmesi ve elini taşın altına koyması lazım. Takımımıza geçmişte olduğu gibi şimdide aynı heyecanla destek olmak boynumuzun borcudur. Gerçek taraftarlık iyi günde de kötü günde de takımının yanında olmayı gerektir. Biz de Van Ticaret Borsası olarak bu amaçla toplu bilet alımı yaparak, katkı sunmak istedik. İnanıyorum ki takımımız yeni yönetimin heyecanı ve özverili çalışmaları ile ligde hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Birlikten kuvvet doğar düsturu ile üzerimize düşeni yapmaya her daim hazırız" dedi.



Kulüp Başkanı Servet Yenitürk ise, VANTB yönetimine ilgi ve desteğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Başkan Süer'e görevinde başarılar diledi.



VANTB yönetimi, TTF 3. Ligde mücadele eden ve 2. yarı hazırlıklarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyespora destek olmak amacıyla kombine bilet alımı yaptı. - VAN

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