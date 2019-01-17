Van Ticaret Borsasından Öğrencilere Kırtasiye Desteği
1 saat önce
Van Ticaret Borsası tarafından Özalp ilçesindeki minik öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.
Van
Ticaret Borsası tarafından Özalp
ilçesindeki minik öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.
Van Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ve Dönerdere Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Turgay Özbek tarafından Emek Mahallesi
'nde bulunan ilkokuldaki öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı. Konu ilgili açıklamalarda bulunan Van Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Turgay Özbek, kırsalda bulunan öğrencilere kırtasiye desteği verdiklerini belirterek; "Özalp ilçesindeki minik öğrencilere içerisinde okul çantası, boya kalemleri, defter, kalem, silgi ve kelam tıraş bulunan hediye paketlerinin dağıtımını yaptık" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
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