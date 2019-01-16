Van Tır Dorsesinde 133 Kilo Eroin Ele Geçirildi
26 dakika önce
Tır dorsesinde 133 kilo eroin ele geçirildiVan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uyguluma noktasında durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.
Tır dorsesinde 133 kilo eroin ele geçirildi Van Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından oluşturulan uyguluma noktasında durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan çekiciye bağlı TIR dorsesinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramada, dorsenin taban kısmına gizlenmiş 259 paket halinde 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. Çekici sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:52 Kaynak: DHA
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