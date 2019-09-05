Son Dakika Haberleri: Van tır sürüye çarptı 20'den fazla koyun telef oldu
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Van tır sürüye çarptı 20'den fazla koyun telef oldu

3 saat önce

TIR sürüye çarptı 20'den fazla koyun telef olduVan'ın Erciş ilçesinde TIR'ın çarptığı sürüden 20'den fazla koyun telef oldu.

TIR sürüye çarptı 20'den fazla koyun telef oldu

Van'ın Erciş ilçesinde TIR'ın çarptığı sürüden 20'den fazla koyun telef oldu.

Kaza, dün gece Van- Bitlis karayolu üzerindeki Erciş ilçesine 30 kilometre mesafedeki Heybeli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karayolunun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne Mehmet Ali Tekin yönetimindeki 01 CYS 21 plakalı TIR, çarptı. Kazada, Kemal ve Cemal Atlı kardeşlere ait 20'den fazla koyun telef oldu.

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:03 Kaynak: DHA
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