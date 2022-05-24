Van toz bulutuyla kaplandı - Son Dakika
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Van toz bulutuyla kaplandı

24.05.2022 13:12

Van toz bulutuyla kaplandı Suriye kaynaklı toz bulutları Van kent merkezini kaplarken, görüş mesafesini olumsuz etkilendi.

Van toz bulutuyla kaplandı

VAN - Suriye kaynaklı toz bulutları Van kent merkezini kaplarken, görüş mesafesini olumsuz etkilendi.

Son yılların en büyük toz fırtınasını yaşayan Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde çok sayıda şehir sarıya ve griye boyandı. Toz bulutu, gökyüzünü kaplayarak görüş mesafesini düşürdü. Uzmanlarca, toz bulutlarının yoğun olarak etkili olduğu bu günlerde astım ve bronşit gibi rahatsızlıkları olanların mümkün oldukça toz bulutunu solumamaları için dışarı çıkmamaları uyarıları yapılıyor.

Toz bulutuna ilk kez rastladıklarını ifade eden vatandaşlar da bu görüntüden dolayı endişeli olduklarını söyledi. Mustafa Tuğrul isimli vatandaş, bu olaya çok rastladığını belirtti. Göğüs hastalığı olanların bundan etkilendiğini ifade eden Tuğrul, bronşit rahatsızlığı olan eşinin de şikayetlerinin arttığını dile getirdi.

"54 yaşındayım ilk kez böyle bir şeyi gördüm"

Kevenli Mahalle Muhtarı Hamza Kuşan ise daha önce böyle bir bulut türüyle karşılaşmadığını belirterek, "Sabah uyanırken araçların üzerinin tozla kaplandığını gördük. 54 yaşındayım ilk kez böyle bir şeyi gördüm. Astım ve bronşiti olan mahallelimiz dün itibariyle bu havadan dolayı rahatsız olduklarını bildiriyorlar" dedi.

Van toz bulutuyla kaplandı
Van toz bulutuyla kaplandı
Van toz bulutuyla kaplandı
Van toz bulutuyla kaplandı

YORUMLAR
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Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor
Kaynak: İHA

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