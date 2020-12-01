Van trafiğine 'akıllı' çözüm - Son Dakika

Van trafiğine 'akıllı' çözüm

01.12.2020 10:21
Van trafiğine 'akıllı' çözüm, System.String[]

Van'da şehir içi trafiğini rahatlatmak için çözüm arayan büyükşehir belediyesi, 'akıllı şehir' uygulamasıyla hem trafik güvenliğini arttıracak hem de akıllı ulaşım sistemlerini kullanarak şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

Van'da şehir içi trafiğini rahatlatmak için çözüm arayan büyükşehir belediyesi, 'akıllı şehir' uygulamasıyla hem trafik güvenliğini arttıracak hem de akıllı ulaşım sistemlerini kullanarak şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında çağın gerekliliklerine uygun çözümler için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 'Akıllı şehir' projesiyle başta trafik olmak üzere birçok problemi çözmeyi hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta 'Akıllı Ulaşım Çözümleri' ile şehir içi trafiğinde yaşanan sıkıntıları giderecek. Bu kapsamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında çözüm odaklı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, yakında hayata geçirilecek proje ile şehir içi trafiğinde yaşanan sorunları minimize ederek Vanlıların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, Van'ı her alanda marka kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

'Akıllı ulaşım çözümleri' neler getirecek?

Kent içindeki tüm kavşaklara kurulacak 'dinamik kavşak kontrol sistemi' ile gerçek zamanlı yapay zeka yazılımı sayesinde trafik akışı hızlandırılacak. Yakıt tüketimleri, zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği azaltılarak çevre kirliliği önlenecek. Yine trafik yol ağındaki seyahat süreleri, ortalama taşıt durma ve gecikme süreleri en aza indirilecek.

Öncelikli araç geçiş modülü sayesinde de bir kavşağa yaklaşmakta olan ambulans ve itfaiye araçlarına GPS aracılığıyla geçiş önceliği verilebilecek. Elektronik denetleme sistemi ile kırmızı ışık ihlali, koridor hızı ihlali, toplu taşıma durak ihlali ve park ihlallerinde ve trafik kazalarında azalma sağlanacak.

Toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Ulaşım Dairesi Başkanı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı, ilgili müdürler ve büyükşehir belediyesi başkan danışmanları katıldı. - VAN

Van trafiğine 'akıllı' çözüm
Van trafiğine 'akıllı' çözüm
Van trafiğine 'akıllı' çözüm
Van trafiğine 'akıllı' çözüm

Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van trafiğine 'akıllı' çözüm - Son Dakika


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