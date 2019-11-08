Son Dakika Haberleri: Van TS derneği yönetiminden Gevaş Kaymakamı Genç'e ziyaret
Son Dakika Güncel Van TS derneği yönetiminden Gevaş Kaymakamı Genç'e ziyaret

Van TS derneği yönetiminden Gevaş Kaymakamı Genç'e ziyaret

7 saat önce

Van Trabzonsporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Öner, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ile Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu'nu ziyaret etti.

Van TS derneği yönetiminden Gevaş Kaymakamı Genç'e ziyaret, System.String[]

Van Trabzonsporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Öner, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ile Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu'nu ziyaret etti.


Van Trabzonsporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Öner, beraberinde yönetim kurulu üyesi Birol Duman, basın sorumlusu İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Gevaş Mal Müdürü Erkan Biryan ve Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Bahçivanoğlu ile birlikte ilçeye yeni atanan Gevaş Kaymakamı Hamit Genç'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Dernek ve derneğin çalışmaları hakkında verilen bilgilerin ardından Başkan Öner, aynı zamanda Trabzon-Çaykaralı olan Kaymakam Genç'e Trabzonspor forması hediye etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Başkan Öner ve beraberindekiler daha sonra Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, ziyaret ettiler. Derneğin kuruluş ve yaptıkları faaliyetleri hakkında verilen bilgilerin ardından Başkan Öner ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldılar. - VAN

Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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