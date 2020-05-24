Van TSO Başkanı Necdet Takva; "7 Hazira'nda 'Dünya Kahvaltı Günü', Eylül ayında ise 'Mutfak ve... - Son Dakika

Van TSO Başkanı Necdet Takva; "7 Hazira'nda 'Dünya Kahvaltı Günü', Eylül ayında ise 'Mutfak ve...

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 7 Haziran'nda 'Dünya Kahvaltı Günü', Eylül ayında ise 'Van Mutfak ve Gurme Fuarı'nı düzenleyeceklerini açıkladı.

Van TSO Başkanı Necdet Takva;

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 7 Haziran'nda 'Dünya Kahvaltı Günü', Eylül ayında ise 'Van Mutfak ve Gurme Fuarı'nı düzenleyeceklerini açıkladı.


Van TSO Yönetimi ve Başkanı Necdet Tavka, Ramazan bayramı arefesinde iftardan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte video konferans yöntemiyle basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Takva, yönetim kurulu üyeleri birlikte 7 Haziran'da düzenleyecekleri etkinliğin detaylarını açıkladı. Van TSO yönetimi ittifakla aldığı bir


kararla 7 Haziran 2020 pazar günü "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için bir çalışma başlattıklarını ifade eden Takva, "Sokağa çıkma yasağının olması halinde evlerde sosyal medya üzerinden, sokağa çıkma yasağının olmaması halinde ise Van TSO'nun önünde sosyal mesafeye uyarak etkinlik düzenlenecek. Sosyal mesafeye uyarak etkinlik düzenlenecek. Bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir projenin kritik bir eşikte olduğunu düşündük. Dün akşam yönetim kurulunda ittifakla bir karar aldık. Yönetim kurulumuz ile birlikte bu basın toplantısını düzenliyoruz" dedi.


Pandemi süreci Covid-19 krizi nedeniyle Van ve ülke olarak dünya ile birlikte bir süreç yürütüyoruz. Hepimiz can sağlığı öncelikli olarak eski alışkanlıklarımızdan fedakarlık yaparak süreci yürütmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada bir karar vermemiz gerekiyor. Herkes yeni sürecin eskisi gibi olmayacağını paylaşıyor. Biz de hem kendimizi, hem de temsil ettiğimiz hedef kitleyi bu sürece uyarlamaya çalışıyoruz. Dünyada ülkelerin rekabeti, ülkeler içerisinde de kentlerin rekabeti söz konusu. Bunu öncelemek ve fırsata çevirmek durumundayız. Kriz sürecinin sonunda Dünya Kahvaltı Günü'nü 7 Haziran Pazar günü yapmak istiyoruz. Van'ı olumsuz algılardan, farklı bir mecraya ve algıya taşımak istiyoruz. Biz, 1 yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. Daha önce Van kahvaltısıyla Guinness Rekorlar Kitabına girdik. Van kahvaltısını tescil etmek için girişimleri yaptık. Birlikte çalışırsak Haziran'ın ilk haftasını Dünya Kahvaltı Günü olarak kabul edilmesini başarabiliriz" dedi.


Her yıl Haziran ayının ilk Pazar günü 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edilmesi için müracaat ettiklerini ifade eden Takva, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine yazılı bir çağrıda bulunduk. Bunu daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) taşıdık. Başta Rifat Hisarcıklığıoğlu olmak üzere camiamızı bilgilendirmeye çalıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBBM) sunduğumuz teklif ile kahvaltı günü ilan edilmesini istedik. Daha sonra pandemi nedeniyle süreç farklı bir noktaya evrildi, bu süreç ile yeni bir hayata akıyoruz. Buna kayıtsız kalmak, bunu ertelemek de rekabet üstünlüğümüzü es geçmek demekti.Bunun için ertelemeden bu süreçte pozitif etkinlik ile gündeme gelmek istiyoruz" diye konuştu.


Avrupa Birliği delegasyonu Dinya Kahvaltı Günü'nü sahiplendiğini ifade eden Takva, "Büyükelçi Christian Berger'in yanında Rifat Hisarcıklioğlu'nu sosyal medya üzerinden dahil edeceğiz. 28 AB ülkesinin büyükelçisinin de etkinliğe sosyal medya üzerinden katılım sağlaması sözünü aldık. İran, ABD, Rusya, Çin başta olmak üzere birçok ülkeden kişi sosyal medya üzerinde bu etkinliğe katılacak" diye konuştu.


Sokağa çıkma yasağı olması durumunda herkes kendi mekanında aileleri ile etkinlik düzenleyeceklerinin altını çizen Takva, "Sokağa çıkma yasağı olmazsa, Van TSO'nun önünde sosyal mesafeye dikkat edilerek


kent otoritelerinin de katılımı ile bir etkinlik yapmak istiyoruz. Bunu Türkiye'de piara dönüştürecek güce sahip otoritelere yazı yazdık. Herkes sosyal medya üzerinden bu etkinliği gerçekleştirsin istiyoruz. Bayramın hemen sonrasında katılımcı sayısını belirleyerek organize edeceğiz. Böyle bir çalışmayı yaparak, Van'ı çığ, deprem, kovid ve meydana gelen olayların oluşturduğu olumsuz algıdan kurtararak yeni bir boyuta taşımak istiyoruz. Van TSO'nun gücü ile bunu uluslararası düzeye taşıyamayız. Vali bey ve ilçe belediye başkanlarını dahil olması için girişimlerimiz var. Bütün kentin projesi olması üzerine bu süreci biraz dayatacağız. Fikir sahibi olabiliriz. Ancak etkinliğin veya başarının ortaya çıkması ise birlikte olmamıza bağlı.Çünkü bu bir ekip işidir" dedi.


"Basının desteğine ihtiyacımız var"


Bu etkinliklerde nası desteğine ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Takva, "Burada olan ve burada yaşayan arkadaşlarımızın da desteği ile bunu başarabiliriz. Çünkü siz kamuoyunun sesi ve kulağısınız. Bunu sahiplenmeniz, kendi mecralarınızda paylaşmanız, bizim kurumsal olarak sahiplenip paylaşmamızdan daha etkili bir sürece taşıyacaktır. Bugüne kadar altyapısında çalışmış olan arkadaşlarımız kadar, bu akşamdan itibaren 7 Haziran'da dünyanın her yerinde Amerika'da, Çin'de ve diğer ülkelerde sahipleniyoruz gibi bir düzeye taşımamız lazım. Dünya Kahvaltı Günü, Van'ı bu krizden çıkarabileceğimiz ve dünyanın gündemine taşıyabileceğimiz en önemli araçlardan biridir. Bizim için çok önemli bir toplantı. Toplantı sonunda konunun önemine binaen arkadaşlarımızın mutabık kaldığı bir projeyi sizlerle paylaştık. Sizlerin de desteğine ihtiyaç duyduğumuz bu projeyi sizler de mecralarınızda ve çevrenizde paylaşırsınız" şeklinde konuştu.


Van'a Mutfak ve Gurme Fuarı müjdesi veren Takva, "Van Mutfak ve Gurme fuarını ilk kez biz yapacağız. Eylül 2020'de Van Mutfak ve Gurme Fuarını Van TSO, yetkilendirilmiş firma üzerinden yapılacak. Van TSO'nun bütün sponsorluğunu üstlendiği fuar hayata geçecek. Bu da girişimci şehirler konseptini güçlendirecek bir çalışma olacak" şeklinde konuşmasını tamamladı. - VAN

Eylül, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van TSO Başkanı Necdet Takva; '7 Hazira'nda 'Dünya Kahvaltı Günü', Eylül ayında ise 'Mutfak ve... - Son Dakika

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