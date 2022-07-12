Van TSO Başkanı Takva, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Van TSO Başkanı Takva, basın mensuplarıyla bir araya geldi

12.07.2022 21:41
Van TSO Başkanı Takva, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, "oda meclis toplantısında üyelerinin kavga ettiği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, "oda meclis toplantısında üyelerinin kavga ettiği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Takva, bayram arifesinde odada yapılan meclis toplantısında, üyeler için bir sosyal tesisinin yapılması yönündeki talebin tartışmaya açıldığını söyledi.

Talebe bazı üyelerin karşı çıktığını anlatan Takva, "Toplantıda bir maddeyi üyelerimizin kullanımına sunduk. İlerleyen zamanlarda bir sosyal tesis inşa edilmesi, bir arsanın temin edilmesiyle ilgili gündem oluşturmak istedik. Bu gündemi oluşturmamızın sebebi bu yetkinin meclis üyelerinde olması. Yani bu yetki yönetim kurulunda olsaydı yönetim kurulu, bu yetkisini ayrıca mecliste tartışmaya açmazdı. Bu yetki tamamen meclis üyelerinde." dedi.

Oda üyelerinin hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirten Takva, şunları kaydetti:

"İlgili mevzuatta da belirtildiği gibi üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Görevlerimizin esas çerçevesini oluşturan şey budur. Bu çerçevede de mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla birinci görevimiz, odanın tüm imkan ve olanaklarını kayıtlı üyelerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelikti. Böyle bir mecburiyetimiz var. Dolayısıyla her üye, görev yaptığı dönemde bu ihtiyaçların karşılanması için büyük bir hassasiyetle, büyük bir samimiyetle başka hiç bir arka plan oluşturmadan bu görevi yerine getirmek durumunda. Her meclis üyesi, bir başarı yazılacaksa bunu sahiplenmeli. Ne yazık ki bazı arkadaşlar bunu yapmadı. Sanırım ne kendi pozisyonları ne de yazılacak bir başarı hikayesinin tarafı olma konusunda üzülerek belirtmeliyim ki bir tavır içinde olmadılar. Biz asla bir kavganın tarafı olmadık. Böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı. İsteyen basın mensubu arkadaşlara da meclisin onanıyla toplantının görüntülerini izletebiliriz. Dolayısıyla odanın ve kentin huzurunu kaçıracak yaklaşımlar içerisinde bulunulmasını doğru bulmuyoruz."

YORUMLAR
500
Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı... Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...
Kaynak: AA

Necdet Takva, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van TSO Başkanı Takva, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 21:57:29. #1.13#
SON DAKİKA: Van TSO Başkanı Takva, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement