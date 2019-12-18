Van TSO'da akreditasyon çalışması - Son Dakika
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Van TSO'da akreditasyon çalışması

7 saat önce

Van'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Van TSO'da akreditasyon çalışması, System.String[]

Van'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

TSO toplantı salonunda gazetecilerle bir araya Takva, akreditasyon çalışmaları ve odanın bütçesiyle ilgili bilgiler paylaştı.

Akreditasyon sürecinin 19-20 Aralık'ta tamamlanacağını ve bu kapsamda birçok yeni çalışma yürüttüklerini ifade eden Takva, çalışmaların bağımsız denetçilerce değerlendirileceğini söyledi.

Türkiye'de A Sınıfı hizmet üreten bir oda statüsünü kaybetmek istemediklerini anlatan Takva, "Bu sürece Türkiye'deki tüm odalar dahil ediliyor. Bizler de çalışmalarımızı tamamladık. Hizmet kalitesinde B sınıfına düşmek istemiyoruz. Bunu sürdürülebilir bir hizmet anlayışına dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Kente katkı sağlayacak birçok yeniliği önümüzdeki süreçte uygulayacaklarını belirten Takva, hizmet hızı anlayışında Türkiye'de birinci sırada yer aldıklarını aktardı.

Takva, kentin değerlerinin ön plana çıkması için bir çok projeyi hayata geçirdiklerini, oda olarak da 2019'da 4 milyon 971 bin lira harcama yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yürütülecek çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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