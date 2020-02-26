Van TSO'dan depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van TSO'dan depremzedelere yardım - Son Dakika

Van TSO'dan depremzedelere yardım

6 saat önce

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Meclisi, Başkale'de yaşanan deprem felaketi ve İran'da tespit edilen koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon tehlikesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Van TSO'dan depremzedelere yardım, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Meclisi, Başkale'de yaşanan deprem felaketi ve İran'da tespit edilen koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon tehlikesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.


Yönetim kurulu üyelerinin depremzedeler için 30 bin liralık kişisel destek sunduğu toplantıda, üyelerin de destek vermesi için çağrı yapıldı.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, daha sonra oda bütçesine bakacaklarını ve yapabilecekleri destekleri sunacaklarını söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bir çok ilin oda başkanının arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ve destek gönderdiğini belirten Takva, gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktardı.

Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:30:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van TSO'dan depremzedelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]