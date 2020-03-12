Van TSO'dan 'fiyat artışı' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van TSO'dan 'fiyat artışı' açıklaması - Son Dakika

Van TSO'dan 'fiyat artışı' açıklaması

6 saat önce

Van Ticaret ve Sanayi Odası, yapılan araştırmalar ve görüşmeler neticesinde, ticari ahlak ve insani dayanışma kültürünü kendine düstur edinmiş Van esnafının basiretli bir şekilde davranarak fiyat artışı yapmadığı ve bu konuda herhangi bir şikayetin olmadığını duyurdu.

Van TSO'dan 'fiyat artışı' açıklaması, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odası, yapılan araştırmalar ve görüşmeler neticesinde, ticari ahlak ve insani dayanışma kültürünü kendine düstur edinmiş Van esnafının basiretli bir şekilde davranarak fiyat artışı yapmadığı ve bu konuda herhangi bir şikayetin olmadığını duyurdu.


Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama sonrası ülkemizde de göründüğünü hatırlattı. Açıklamada, "Virüsün ülkemizde tespit edilmesinin ardından temizlik ve hijyen ürünlerindeki satışlarda artış meydana gelmiş ve bunu fırsata dönüştürmek isteyenler olmuştur. Fahiş fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli açıklamalar yapılmış ve tespiti yapılması durumunda yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edilmiştir. Ne yazık ki ülke genelinde bazı firmaların, korona virüsü fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu ilgili kurumlar tarafından tespit edilmiştir. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve bu süreçte herhangi bir fırsatçılık olayına karışmayan esnaf ve tüccarlarımızın haklarını korumak için odamız tarafından gerekli araştırmalar ve tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede; yapılan araştırmalar ve görüşmeler neticesinde, ticari ahlak ve insani dayanışma kültürünü kendine düstur edinmiş esnafımızın basiretli bir şekilde davranarak fiyat artışı yapmadığı, bu konuda herhangi bir şikayetin olmadığı gözlemlenmiştir. Bu tespitler neticesinde bundan sonraki süreçte de ilimizde bu fırsatçılık faaliyetlerinin gerçekleşmeyeceği kanaati oluşmuştur. Bu çerçevede ticari ahlak kurallarına uyan ve süreci fırsata çevirmeyen tüccar ve esnaflarımıza teşekkür ederiz. Bilinmesi gerekir ki bu süreçte ticaretin aksamaması için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın resmi duyurular dışında hiçbir bilgi ve paylaşıma itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - VAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi

Son Dakika Haberleri
20:52 Balıkesir'i sineksiz bir yaz bekliyor
20:52 Zeytinburnu'nda silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
20:51 SPOR Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları
20:50 AKUT'tan mağaradan keçi kurtarma operasyonu
20:46 GAÜN'ün Suriye'deki yüksekokul ve fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:54:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van TSO'dan 'fiyat artışı' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]