Van TSO Başkanı Takva, firmaların taleplerini anlattı - Son Dakika

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, basınla bir araya gelerek, firmaların talep ve sıkıntılarını dile getirdi.

Van TSO'nun Miyazaki Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyeleriyle katılan Takva, Türkiye'nin ihracata dayalı bir büyüme politikası içerisinde olduğunu anlattı.

Taahhüt ve inşaat sektörünün Van'ın en büyük sektörleri arasında yer aldığını belirten Takva, şunları kaydetti:

"Van TSO olarak farklı meslek grupları içerisinde faaliyet gösteren firmaların taleplerine ve sıkıntılarına kayıtsız kalmamız söz konusu değildir. Yaşanan sorunları kamuoyuna, hükümetimize, ilgili bakanlıklara ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde dillendirdik. Firmaların yaşadığı mağduriyetinin önlenmesi için bir tasfiye ve fesih hakkının tanınması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bizim 1 milyon 150 bin nüfusumuz var. Kişi başına düşen gayrisafi hasıla payı da yaklaşık 40 bin liradır. Nüfusla gayrisafi hasılada kişi başına düşen geliri çarptığınızda yaklaşık 30 milyar liralık bir ekonomi büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bu büyüklüğün yüzde 61'i hizmet sektörüdür."