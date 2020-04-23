Van TSO'dan 'korona virüsü' açıklaması - Son Dakika
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Van TSO'dan 'korona virüsü' açıklaması

7 saat önce

Van Ticaret ve Sanayi Odası, kentte korona virüsü nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili bir açıklama yayınladı.

Van TSO'dan 'korona virüsü' açıklaması, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odası, kentte korona virüsü nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili bir açıklama yayınladı.


Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhuriyet Caddesi-İkinisan Kavşağı'na kadar, Maraş Caddesi-Semaverli Kavşağa kadar olan bölümü trafik ve yaya geçişine kısıtladığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Alınan karar, ilimizdeki korona virüsü tehlikesinin kontrol edilmesi adına hayata geçirilmiştir. Cumhuriyet ve Maraş caddelerine girişlerde uygulanan kısıtlama kararının ticari hayatı olumsuz etkilememesi ve caddelerde bulunan esnafın durumunu derinleştirmemesi için cadde girişlerinde, güvenlik noktalarında vatandaşların ateş ölçer ile ateş ölçtürerek, maske ve koruyucu tedbir alıp almadıkları kontrol edilerek görece bir serbestlik sağlanmaktadır. Başlangıçta iyi niyetle alınan kararın, gelinen noktada yoğunluğu azaltmadığı gözlemlenmiştir. İki caddedeki kısıtlamalar nedeniyle ara sokaklardaki hareketlilikte artış meydana gelmiş ve pandemi tehlikesi üst seviyeye çıkmıştır. Pandeminin azaltılmasına yönelik caddelerin kısıtlanması kararı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından gözden geçirilmeli ve yoğunlaşan ara sokaklarda gözlem yapılması elzemdir. Korona sürecinde yaşanan bu sıkıntıların, kent ulaşım planlamasının doğru şekilde yapılmadığının en büyük göstergesidir. Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük 5'inci şehri olan, nüfusu 1 milyon 136 bin 757 kişiye ulaşan, trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bini aşan ve 2014 yılında büyükşehir statüsü kazanan ilimiz merkezi, yıllardır iki caddeye sıkıştırılmıştır. Kentte yaşanan önemli gelişmelere karşın mevcut altyapının yetersiz kalması, ulaşımdaki aksaklıklar, alternatif yolların olmayışı, alınan korona virüs tedbirlerinde bir kez daha gözlemlenmiştir. Olmazsa olmazımız olan ulaşım; seyahatin yanı sıra Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi başlığında yer alan tüm sektörlerde üretimin, pazarlamanın en önemli ayaklarından biridir. Bu kapsamda kent merkezimizin iki caddeye sıkıştırılması, alternatif yolların olmaması ve en önemlisi çevreyolunun bir türlü hayata geçirilmemesi, ulaşım ayağımızın eksik kalmasına neden olmaktadır. Korona pandemisi sonrası kısıtlama getirilen caddeler dışındaki tüm alanlarda araç ve yaya trafiği artmışı kent ulaşımı kötü etkilenmiştir. Ulaşımın sosyal hayatın şekillenmesinde başat rol oynadığı ve gelişmişliğin ulaşımla değerlendirildiği gerçekliği ile güçlü ulaşım ağlarına sahip ülkelerin ekonomisi ve yaşam standartları hepimiz tarafından iyi bilinmektedir. Bu husustan yola çıkılarak; ilimizin ulaşım ana planı ivedi ve uzun vadeli olacak şekilde hazırlanmalı, kentte alternatif yollar açılmalı, mevcut yolların daha kullanılabilir hale getirilmesi için genişletme çalışmaları hayata geçirilmeli, kaldırımlar yaya özelinde modern hale getirilmeli ve en önemlisi başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere diğer ticari araçların merkez trafiğini hantallaştırmayacak şekilde yollarına devam edebilmesi adına çevre yolu bir an önce yapılmalıdır. İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar kullanmış olduğu ulaşım ağları zaman ve döneme göre şekillenmiş, kullanılan araçların değişimi ile birlikte ulaşım sistemi de revizyona uğramıştır. Kentimizi yöneten yerel yöneticilerin de bu bilinçle hareket etmesi ve bu değişime ayak uydurmaları en büyük arzumuzdur. Pandemi sonrası alınan tedbirler sonucunda ortaya çıkan sorunlar ele alınmalı ve var olan sıkıntılar çözüme kavuşturulmalıdır. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, ulaşım altyapısı modern olan ülkelerdir. Hinterlandındaki 10 kente hitap eden ilimizin de modern bir ulaşıma sahip olması, hepimizin en büyük beklentisidir. Pandeminin etkisini yitirir yitirmez ulaşım hususunda bugünlerde yaşamış olduğumuz sıkıntıları gelecekte değerlendirerek yol haritası belirlenmeli ve kent ulaşımının daha modern, daha ergonomik bir hal kazanması hususunda adımlar atılacağını temenni etmekteyiz" denildi. - VAN

Cumhuriyet Caddesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:07 Kaynak: İHA

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