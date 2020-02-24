Van TSO'dan, önemli açıklama - Son Dakika

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), "Ülkemiz ve ilimiz zor bir süreçten geçmektedir. Deprem ve çığ felaketi gibi doğal afetlerin meydana geldiği ilimizde 50 vatandaşımız hayatını kaybetmiş yüzlerce vatandaşımızda yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" dedi.



Van TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ve ilimiz zor bir süreçten geçmektedir. Deprem ve çığ felaketi gibi doğal afetlerin meydana geldiği ilimizde 50 vatandaşımız hayatını kaybetmiş yüzlerce vatandaşımızda yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. 4 Şubat tarihinden Van- Bahçesaray Karayolunda meydana gelen çığda biri kepçe operatörü olmak üzere 15 vatandaşımız çığ altında kalmış, 7 vatandaşımız kurtarılırken, 7 vatandaşımızda hayatını kaybetmiştir. 1 kişinin kaldığı bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada (5 Şubat 2020) ikinci bir çığ meydana gelmiş ve 33 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 84 vatandaşımızda yaralanarak kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştır. 2 günde yaşanan çığ felaketi sonucunda 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 91 vatandaşımızda yaralanmıştır. Çığ altında kalan bir vatandaşımız ise, çığ felaketin ve olumsuz hava şartları nedeniyle henüz bulunamamıştır" denildi.



Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;



"Felaketin meydana geldiği ilimiz ve bölgemizdeki bir diğer acı olay da 23 Şubat tarihinde merkez üssü İran'ın Hoy kentinde meydana gelen deprem olmuştur. 24 Ocak 2020'de Elazığ- Malatya'da meydana gelen depremin acıları henüz sarılmamışken, 1 ay sonra İran'da meydana gelen deprem başta Başkale ilçemiz olmak üzere Özalp ve Saray ilçelerimizde de büyük yıkımlara ve 9 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yaşanan doğal afetten dolayı 50 vatandaşımızda yaralanmıştır. Son bir ay içerisinde ilimizde yaşanan 2 doğal affet dışında komşumuz İran'da tespit edilen korona virüs kentimizde büyük korkuya neden olmuştur. Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüs komşu ülke İran'daki tespiti sonrası Kapıköy Gümrük kapısının da içerisinde yer aldığı 4 sınır kapımız geçişlere kapatılmıştır. Korkuya neden olan virüsün ilimize ve ülkemizde tespit edilmediği de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştır. Son dönemlerde yaşanan doğal afetler ve dünyayı saran virüs salgını binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmasının yanı sıra ekonomik dar boğazı da beraberinde getirmektedir. Bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en az hasarla atlatabileceğimizi unutmamamız gerekmektedir. Bu süreçte bizlere düşen birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha fazla korumak ve süreci elbirliği ile atlatmaktır. Başkale, Özalp ve Saray ilçelerimizde yaraların sarılması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugün itibariyle halkımızın bir nebze de olsun yaralarını sarmak amacıyla ısınma ve gıda yardımlarını afet bölgesine ulaştıracağız. Bununla beraber yönetim kurulu, meclis üyeleri ve personelimiz ile deprem bölgesinde halkımızın yanında olacağız. Bunun yanı sıra Kapıköy Gümrük Kapısının geçişlere kapatılması nedeniyle tüccar ve esnafımızın yaşayacağı ekonomik kayıpların önüne geçilmesi içinde elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Özellikle kamu kurumları başta olmak üzere halkımızın desteklerine ihtiyaç duymaktayız. Kurumların ve halkımızın ürün alımlarında ilimiz esnaf ve tüccarlarını tercih etmeleri önem arz etmektedir. Yerel esnafın ayakta kalması, yeni iş alanlarının yaratılmasına katkı sağlayacağı gibi kendi toplumunuza yatırımı ve yerel ekonomiyi besleyecektir. Bu süreçte yerel ekonominin ayağa kalkması için; KOSGEB tarafından faizsiz kredi desteğine, vergi yapılandırılmasının yeniden gözden geçirilmesine, deprem nedeniyle yıkılan ve ağır hasar alan konutların yerine hızlı şekilde kalıcı konutların yapılmasına, kent merkezinde deprem performansı olarak sıkıntılı olan binaların tespit çalışmalarının başlatılmasına ve deprem bölgesindeki halkın büyük çoğunluğunun geçim kaynağı olan hayvancılık konusunda ise hayvan kayıplarının ikamesi için hızlı bir şekilde adım atılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca deprem ve koronavirüsü ile ilgili gelişi güzel haberlerin yayınlanmaması, yetkili kişi ve kurumların yapacakları açıklamalar dışındaki haberlere halkımızın itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi. - VAN