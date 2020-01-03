Van TSO'dan 'sosyal medya hesapları' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van TSO'dan 'sosyal medya hesapları' açıklaması - Son Dakika

Van TSO'dan 'sosyal medya hesapları' açıklaması

6 saat önce

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), resmi sosyal medya hesaplarını açıkladı.

Van TSO'dan 'sosyal medya hesapları' açıklaması, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), resmi sosyal medya hesaplarını açıkladı.


Van TSO'dan yapılan açıklamada, "Odamız, kurumsal olarak Twitter ve Instagram sosyal medya hesapları aracılığıyla oda faaliyetleri çerçevesinde paylaşımlarda bulunmaktadır. Hesaplarımız üzerinden yapılan paylaşımlar, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik gerçekleştirilmektedir. Ancak, ekte görseli yer alan Twitter hesabı, odamızın kurumsal ismini kullanarak bir takım paylaşımlar yapmaktadır. Oda üyelerimiz başta olmak üzere Twitter kullanıcılarının, odamız ile kurumsal anlamda hiçbir ilişiği bulunmayan bu tür hesaplara itibar etmemesini belirtmek isteriz. Odamızın kurumsal kimliğini kullanarak paylaşımda bulunan hesaplar hakkında ilgili mercilere gerekli bildirimlerde bulunulmuştur. Odamızın resmi Twitter hesapları; @vantsokurumsal, @VanTSOKurdi, @vantsowebtv, @vantsokomiteler, @VanTsoEnglish, @vantsoistihdam, @vantsoakademi'dir" denildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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