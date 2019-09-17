Van TSO'dan 'vergi terkini' açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), vergide terkin beklentilerinin devam ettiğini duyurdu.



Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, 2011 depreminden sonra tahakkuk eden vergilerin 2011, 2012 ve 2013 yıllarını kapsayacak şekilde mutlak suretle terkin edilmesi, sonraki yılların da uzun vadede yapılandırılarak alınmasının talep edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Bu görüşlerimizi Cumhurbaşkanımıza, dönemin başbakanına ve maliye bakanlarına bizzat heyetler ile beraber kendi milletvekillerimizin öncülüğünde yaptığımız görüşmelerde iletmiştik. Yoğun çabalar sonucu talebimiz kısmi kabul görmüş, 2017 yılında çıkartılan 7020 Sayılı Yasa ile bir düzenleme getirilerek, tahakkuk eden vergi borçlarımızın 36 ayda ödenmesi karara bağlanmıştı. Ancak yaşanan ekonomik sorunlar ile beraber bu yapılandırma istenen sonucu vermemiş, gerek beyanname verilmesi, gerekse vergilerin ödenmesi ile ilgili vergi mükelleflerinin yüzde 80'i bu haklarını kaybetmiş ve yapılandırmaları bozulmuştu. Hükümetin yeni bir düzenleme ile hak kayıplarını önlemek için çıkarmış olduğu 7143 Sayılı Yasa ile de vergi mükellefleri yeniden yapılandırma şansı yakalamış, fakat bundan da istenen sonuç alınamamıştır. İlimiz genelinde yaşanan sıkıntılar biraz daha büyüyerek borcunu ödeyemeyen mükellef oranı yüzde 90'lara çıkmıştır" denildi.



"Vergide terkin beklentimiz devam etmektedir"



Ülke genelinde yaşanan ekonomik daralma Van'da daha fazla hissedildiğinden vergi yapılandırmalarının istenen sonucu vermediği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:



"Hükümetin bu konuda bir pozitif ayrımcılık yaparak yüzde 90'lara ulaşan yapılandırma bozulmaları ve vergi borçlarımızın terkin edilmesi ile ilgili bir çalışma yapması elzemdir. Van ekonomisi, deprem sonrası oluşan yerel ekonomik sıkıntıdan dolayı bu durumu kaldıramamaktadır. Üyelerimiz belirsizlikle boğuşmaktadır. Hükümetin mutlak suretle Van'da vergi terkini uygulaması gerekir. Aksi takdirde bölge sonuçları onarılmayacak bir darboğaza sürüklenecektir. Oluşan krizi aşmak için bir an önce adım atılmalı ve tedbir alınmalıdır. 1999 Kocaeli depreminden bu yana Türkiye'de bir takım uygulamalarla özellikle doğal afet yaşamış kentlerin yaşadığı yerel ekonomik krizleri aşmaları için hükümetler tarafından bir takım tedbirler alınmıştır. Bunun Van için yeniden düşünülmesi ve uygulamada daha samimi ve cesur kararlar alınması gerekmektedir." - VAN