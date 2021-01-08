Van TSO'dan yıllık değerlendirme - Son Dakika

Van TSO'dan yıllık değerlendirme

08.01.2021 17:55
Van TSO'dan yıllık değerlendirme, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, odanın yapmış olduğu 1 yıllık faaliyetleri anlattı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, odanın yapmış olduğu 1 yıllık faaliyetleri anlattı.

Van TSO binasında yapılan toplantıya üyelerin yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı. Programda konuşan TSO Başkanı Necdet Takva, Van'ın 2020'de deprem, çığ ve düzensiz göçmen kazaları gibi çok üzücü olaylarla gündeme geldiğini hatırlatarak, 2021 yılı hedeflerini de açıkladı. Türkiye'de bütün bütçe kalemlerini en şeffaf açıklayan tek oda olduklarını kaydeden Takva, "Bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Bir yönetimin başarısı her zaman onun sağladığı katma değer ve karla ölçülür. Dolayısıyla bir kurumun başarısı da bütçe sonucuna göre değerlendirilir" dedi.

Korona virüsle mücadeleye rağmen üyelere verilen hizmetin hiç aksatılmadığını belirten Takva, "Odamız, 2020'de 6 milyon 702 bin lira gelir elde etti. Bu bütçeden personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi ve harçlar, bağış ve yardım kalemleri, birlik ve kanuni aidatlar ile pay giderleri olmak üzere 5 milyon 104 lira harcadık. Her yıl olduğu gibi bu rakamları açıklamak istedik. Bütün zamanların en iyi bütçesini gerçekleştirdik. Çalışanlarımızla bu başarıyı elde ettik" diye konuştu.

Program, 2021'de yapılacak çalışmaların anlatıldığı sunumla devam etti. Açıklanan 2021 yılı hedefleri ardından program, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilere dağıtılan hediyelerle son buldu. - VAN

Van TSO'dan yıllık değerlendirme
Van TSO'dan yıllık değerlendirme
Van TSO'dan yıllık değerlendirme
Van TSO'dan yıllık değerlendirme
Van TSO'dan yıllık değerlendirme

Konferans, Türkiye, Takva, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van TSO'dan yıllık değerlendirme - Son Dakika


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