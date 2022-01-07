Üye Girişi
Van TSO'dan yıllık değerlendirme - Son Dakika

Van TSO'dan yıllık değerlendirme

07.01.2022 12:37
Van TSO'dan yıllık değerlendirme

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca (Van TSO) "2021 Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca (Van TSO) "2021 Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kentteki bir kahvaltı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, şehrin kalkınmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

2021'de birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Takva, Van TSO'nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde "Mükemmeliyet Merkezi"ne dönüştürme projesine seçilen 21 oda ve borsadan biri olduğunu hatırlattı.

Şehrin zorluk ve sıkıntılarının olduğunu, bunları aşmak için de farklı yöntemler geliştirmek istediklerini belirten Takva, "Kentin sorunlarından vazife çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çıtayı ve hizmet standartlarını yükseltme gayreti içerisinde olduk. Yüzde yüz şeffaflık ilkesiyle hareket ettik. Odamızın gelir ve giderlerini hem kurumsal web sayfasında yayınladık hem de hizmet binasının giriş ve çıkışlarına astık. Tüm üyelerimizin bunu görmesini sağladık. " dedi.

Salgın sürecinde hizmetleri kontrollü bir şekilde yaptıklarını ve üyelerinin mağdur olmaması için personelinin büyük gayret sarf ettiğini belirten Takva, şunları kaydetti:

"Herkesin sivil toplumu güçlü bir kent için elinden geleni yapması gerekir. Bu anlamda başta gazeteciler olmak üzere herkesin kentin ortak menfaatlerine sahip çıkmasını istiyoruz. Tekstil Kentte 5 bin, çağrı merkezlerinde 4 bin gencin istihdamı söz konusu. Genç nüfusa sahip bir kentiz. Bu anlamda bu kurumlara sahip çıkmak gerekir. Yine kentin huzur ve güven ortamına sahip çıkalım. İran ile ticaretimizin daha çok gelişmesini için Kapıköy Sınır Kapısına sahip çıkalım. Bu kapımızın 7/24 açık olması için birçok girişimde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Vergi verenler, maaş üretenlere sahip çıkalım."

Van'da kurulmasına onay verilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile hayvancılığın daha da gelişeceğine değinen Takva, "Bu proje kapsamında 17 bin dönüm atıl arazi ekonomiye dönüştürüldü. Orada 40 bin hayvanın hem etinden hem de sütünde yararlanılacak. Bunun yanında coğrafi tescil ürünlerine çok önem veriyoruz. Bu ürünlerimizle düzenlediğimiz Dünya Kahvaltı Günü etkinlikleri çok değerli. Kentin marka değerine önemli katkı sağlıyor."

Takva, Van TSO'nun 2020 gelirleri ve giderleriyle ilgili rakamları paylaştıktan sonra yönetim kurulu üyeleri de kentin gelişmesi için atılacak adımlara değindi.

Toplantıya Van TSO Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, yönetim kurulu üyeleri Veysel Parin, Ömer İnanç, Eren Görsel Görmen ve Necip Oflas da katıldı.

YORUMLAR
500

Necdet Takva, Türkiye, Takva, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van TSO'dan yıllık değerlendirme - Son Dakika


Geçen yıl satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı kur artışı sebebiyle zamlandı Geçen yıl satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı kur artışı sebebiyle zamlandı         
12:40
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17

Son Dakika Haberleri
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
12:15 Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:12 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
11:46 Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor
11:45 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı
11:39 İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 12:49:37. #1.11#
SON DAKİKA: Van TSO'dan yıllık değerlendirme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement