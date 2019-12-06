Van TSO engelli derneklerini ağırladı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), kentte faaliyet gösteren engelli derneklerinin başkan ve üyelerini ağırladı.



Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren ile Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Balandi, Bedensel Engelliler Derneği Van Şube Başkanı Abidin Kasapoğlu, Van 6 Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mahir Tan ve Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Van Şube Başkanı Osman İnci ile bir araya geldi. Ziyarette engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren başkanlar, bu konuda kendilerinden destek istedi.



Görüşmede engellilerin karşılaştığı sıkıntıları anlatan Bedensel Engelliler Derneği Van Şube Başkanı Abidin Kasapoğlu, "İlimiz, Türkiye'nin en güzel ve en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir. Bizde ilimizi çok seviyoruz. Ancak Van'da yaşarken birçok sorunla da karşı karşıya kalıyoruz. Bunların en başında toplu taşıma araçları geliyor. Araç şoförleri bazen bizi yolda bırakıp almıyorlar. Engelli bireyler olduğumuzdan dolayı ücretsiz ulaşım kartlarımız var. Bu yüzden otobüsler zaman zaman bizi arabaya almıyor. Bu konuyu yetkililere aktardık. Bizlere sağlanan bu avantajlardan yararlanmak ve normal vatandaşlar gibi hayatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.



Sorunlardan birinin de kaldırım ve düzensiz otopark olduğunu aktaran Van 6 Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mahir Tan ise "Van'daki kaldırımlar çok düzensiz. Bu düzensizliğe ne yazık vatandaşta duyarsız kalıyor. Araçlarını kaldırımlara park ettikleri için kaldırımda yürüyemiyoruz. Bu sorunu defalarca dile getirdik. Ancak tam anlamıyla çözülmüş değil. Kaldırımlarda rampalar düzgün bir şekilde yapılmış değil. Tekerlekli sandalyeli olan engelliler kaldırıma çıkmakta büyük güçlük çekiyor. Bunların yanı sıra birçok kurum kuruluşun girişinde engelli rampası yok. Bu büyük bir engel bizim için. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Kaldırımlarda bulunan engelli bantlarının yaşattığı mağduriyeti anlatan Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Van Şube Başkanı Osman İnci de, "Son yıllarda Van'daki kaldırımlarda engelliler için sarı bantlar (hissedilebilir yüzey) çalışması yapıldı. Birincisi bunlar hiç sağlam değil. Özellikle kışın bu bantlarda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bantlar ya çok kaygan oluyor ya da sökülüyor. İkincisi bu bantlar yapıldığı zaman çok dikkatsiz yapılıyor. Bantların kaldırım rampalarına yapılması gerekiyor. Çünkü bu şekilde yürürken düşer gibi oluyoruz. Çünkü bantları kaldırım bitişiğine denk getiriyorlar. Üçüncü büyük sıkıntı ise bantların bulunduğu yolun tam ortasında elektrik direklerinin bulunmasıdır. Sürekli bu direklere çarpıyoruz. Bunu yaparken dikkat etmiyorlar ve bizde mağdur oluyoruz" şeklinde konuştu.



Başkanları dinledikten sonra söz konusu sorunlar hakkında gerekli yerlerle görüşeceğini belirten Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise "Söylediğiniz sıkıntıları yetkili tüm kurum ve kuruluşlara aktaracak ve dile getireceğiz. Engel olan değil, engelleri ortadan kaldıran bir bakış açısıyla sorunlarınızın çözümü için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Hepimiz birer engelli adayıyız. Her sağlam insan yaşlandığında ya da bir kaza geçirdiğinde engelli olabilir. Bunu bilerek, bu bilinçle davranmamız gerekiyor. Bu anlamda odamızın kapıları sizler için her zaman açıktır. Sizleri ağırlamaktan büyük onur duyarız" dedi.



Ziyarete ayrıca Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkanı Filiz Yörükoğlu ile dernek üyeleri de katıldı. - VAN